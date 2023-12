Ligt de weg voor Valdimarsson richting Brussel open na afhaken van Gent? Zo staat de transfer van doelman naar Anderlecht er momenteel voor

RSC Anderlecht en KAA Gent hadden beiden interesse in Hakim Valdimarsson. Uiteindelijk kozen de Oost-Vlamingen voor Daniel Schmidt. Dus ligt de weg naar Brussel helemaal open?

RSC Anderlecht volgt de prestaties van Hakim Valdimarsson al eventjes op de voet. De bedoeling van paars-wit was dan ook duidelijk: de 21-jarige doelman van IF Elfsborg in januari naar Brussel halen en Maxime Dupé indien mogelijk laten vertrekken. Op die manier kan de IJslander zich klaarstomen om op termijn Kasper Schmeichel op te volgen.

Bij KAA Gent lagen de kaarten dan weer anders. De Buffalo's waren op zoek naar een extra doelman om de blessure van Paul Nardi op te vangen. Dat is Daniel Schmidt - de Japanner maakt de overstap van STVV - geworden. Hij moet de concurrentie aangaan met Davy Roef.

© photonews

Nochtans bleef Valdimarsson de voorbije weken dé prioriteit voor de Buffalo's. Enig probleem: Elfsborg rook geld en probeerde onder meer Gent en Anderlecht tegen elkaar uit te spelen. Michel Louwagie had er geen zin in, maar ook Jesper Fredberg heeft geen zin om dat spelletje te spelen.

Géén prioriteit meer

Het is sinds de voorbije transferperiodes duidelijk dat de Deense sportief directeur van paars-wit nooit een eurocent te veel zal uitgeven. Bovendien is een extra doelman voor Anderlecht eventjes geen prioriteit meer. Schmeichel heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst, terwijl Dupé ook niet meteen lijkt te vertrekken in januari. Colin Coosemans blijft dan weer derde viool spelen.