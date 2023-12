Mark van Bommel vindt Antwerp géén topclub en... praat vrank en vrij over vermeende financiële problemen op de Bosuil: "Dat is géén goed teken"

Antwerp FC won in 2023 de dubbel, maar beleefde een lastige eerste seizoenshelft. De Belgische landskampioen kampeert momenteel dan wel op een PO1-plaats, maar daarmee is alles ook gezegd. Ook Mark van Bommel beseft dat er nog stappen moeten worden gezet.

"Antwerp FC is nog geen topclub", is Mark van Bommel in Het Laatste Nieuws dezelfde mening toegedaan als Marc Overmars. "Je bent pas een topclub als je ieder seizoen opnieuw meedoet voor de landstitel. Daar is Antwerp nog niet."

De coach van The Great Old weet welke stappen (dringend) moeten gezet worden. "De ontwikkeling van de club hangt af van verschillende dingen. Je moet op de Bosuil maar eens naar de lege tribune kijken. Dat is een héél mooi voorbeeld."

De geruchten rond de financiële problemen? Het is al een slecht teken dat de media die vragen beginnen te stellen

Daarnaast gonst het van de geruchten dat het stamnummer één van financiële problemen kampt. "Ik ben daar ook mee bezig", is van Bommel transparant. "Het is om te beginnen al een slecht teken dat de media die vragen beginnen te stellen."

"Al heb ik daar nog geen gesprek met Paul Gheysens over gehad", besluit de coach van de landskampioen. "Ik moet ervoor zorgen dat de kleedkamer zich kan focussen op voetbal. De spelers moeten onverstoorbaar zijn. En daar zijn we goed in."