Brecht Dejaegere doet boekje open over Niels Destadsbader: "Kattelam"

Brecht Dejaegere is een ancien van KAA Gent. De gewezen Buffalo maakt nu het mooie weer bij Charlotte FC in de Amerikaanse MLS, nadat hij eerder ook al in Frankrijk speelde bij Toulouse bijvoorbeeld.

Een van de mooiste dagen uit het leven van Brecht Dejaegere? Dat was zijn trouwdag. Als er een dag is waarheen hij zou kunnen tijdreizen, zou hij dan ook die dag kiezen. "We hebben er omwille van corona twee jaar moeten op wachten", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"De mooiste dag van ons leven. Iedereen die we graag zien, was er. Ook Niels Destadsbader was er. Die heeft zich flink gesmeten die avond en ook nog een privéconcertje gegeven. Mijn nichtjes werden zot op dat moment."

Privéconcertje en pintjes voor de sfeer

"Kattelam waren we. Het was zo plezant. Je kent dat wel: tanden in je pintje zetten, optillen en kappen maar. Voor de sfeer", genoot Dejaegere ook anno 2023 nog na van die fantastische dag. Met Niels Destadsbader dus in een hoofdrol.

"Wat het mooiste cadeau was? Een taart met ons levensverhaal uitgebeeld, compleet met shirtje van bij Toulouse", aldus nog Dejaegere over de mooiste dag van zijn leven. Al is hij ondertussen ook vader geworden.