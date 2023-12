Geen nieuw contract: einde verhaal voor twee sterkhouders bij Club Brugge nakend

Zowel Eder Balanta als Denis Odoi zijn dit seizoen al opnieuw van waarde kunnen zijn voor hun team Club Brugge. Eerder leek het alsof hun verhaal er helemaal opzat en eigenlijk lijkt dat voorlopig niet te gaan veranderen - wel integendeel.

Odoi en Balanta zijn ondertussen ervaren rotten geworden bij Club Brugge en hebben - net als vele spelers in de Jupiler Pro League - een aflopend contract in juni 2024. Dat betekent dat ze transfervrij zijn en in januari gesprekken mogen opstarten met andere clubs.

Einde carrière voor Denis Odoi?

Beide spelers lijken geen toekomst te hebben bij blauw-zwart. Volgens Het Nieuwsblad zou de 35-jarige Denis Odoi op die manier mogelijk aan zijn last dance bezig zijn - de kans bestaat dat hij in mei als hij 36 wordt de voetbalschoenen misschien aan de haak zal hangen.

Voor de 30-jarige Balanta is dat zeker nog geen optie. Voor hem is er op dit moment echter - net als afgelopen zomer - geen enkele interesse. Daardoor lijkt een wintertransfer niet meteen aan de orde en wordt het ook voor de Colombiaan volgende zomer meer dan waarschijnlijk een vertrek door een achterpoortje.