Arthur Vermeeren laat zich uit over volgende bestemming

Arthur Vermeeren werd een enorm grote naam dit jaar. Hij speelde een grote rol in de dubbel die Antwerp pakte, en ook dit seizoen speelt hij zich in de kijker.

Niet onlogisch dat er dan aan een transfer gedacht wordt. Volgens de jonge middenvelder zelf, wil hij nog niet weg. Vermeeren liet al verstaan dat hij enorm graag bij Antwerp zit, en in de winter zeker niet vertrekt.

Toch denkt hij al wel goed na over zijn volgende stap. "Met mijn ouders en mijn entourage ben ik daar nu over beginnen te praten. We zijn het allemaal over één ding eens: mijn volgende club moet perfect zijn. Alles moet kloppen. De eerste vereiste is: ik wil spelen. Ik wil niet per se naar de grootste en de mooiste club. Ik wil naar een club waar men zegt: De volgende stap voor jou is om hier zoveel mogelijk te spelen", vertelde Vermeeren bij Het Laatste Nieuws.

Er wordt nu ook snel gedacht aan Charles De Ketelaere, die naar AC Milan trok. "Een ander land, een andere taal... zoiets schrikt me niet af. Ik vind het maar normaal om zo snel mogelijk de taal te leren van het land waarin ik terechtkom. En als je speelt, kun je ook makkelijker de situatie aan om alleen te zijn, denk ik."

"Ik wil absoluut vooraf een gesprek met de coach. Ik wil weten hoe hij over me denkt, en wat zijn plannen zijn. Als dat een verhaal is dat niet overeenstemt met hoe ik en papa mij zien, dan wordt het niks. Ik ga niet alléén beslissen, ik ga áltijd luisteren naar papa. Dan komt het wel goed", besluit Vermeeren.