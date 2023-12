Thibaut Courtois moet het helemaal ontgelden in jaaroverzicht van analisten: "Strandjanet"

Het jaar 2023 zit er (zo goed als) op. Hoog tijd om dus even flink terug te blikken, met een aantal mensen die het allemaal dagelijks opvolgen. En die ook een opvallende mening hebben over een aantal zaken.

De hele situatie rond Thibaut Courtois en Domenico Tedesco heeft er in 2023 op ingehakt. En dat de doelman van de nationale ploeg ondertussen al gepast heeft voor het EK 2024 in Duitsland? Dat doet niet meteen het beste vermoeden voor de toekomst.

Het ego van Courtois en is de deur definitief dicht?

“De beste keeper van de wereld hoort altijd in het team, maar hij heeft zich boven de groep gesteld. Misschien had Tedesco dat iets delicater kunnen aanpakken, maar ja ... Hopelijk komt Courtois nog terug op zijn stappen, maar ik vrees dat hij deur definitief dichtgedaan heeft richting Tedesco", ziet Frank Raes in Het Nieuwsblad de bui hangen.

Jean-Marie Dedecker is dan weer bijzonder streng voor onze nummer 1: "Een strandjanet, die Courtois. Als ik bondscoach van de Duivels zou zijn, dan zou die man nooit meer terugkomen. ‘Ik krijg de aanvoerdersband niet, dus ik bol het af’… Wat een fucking ego."