'Here We Go': Tajon Buchanan naar Inter Milan

Volgens transferexpert Fabrizio Romano is het zeker: Tajon Buchanan wordt een speler van Inter Milan. Dat kondigde hij op X (Twitter) aan met de gekende 'Here We Go'-post.

Hij weet dat er een deal is tussen beide clubs. Inter betaalt zo'n 7 miljoen euro voor de speler. Ook met de speler is er een overeenkomst. Verschillende bronnen melden dat hij er zo'n 1,6 miljoen euro per jaar zal gaan verdienen.

Woensdag vliegt de Canadees naar Milaan. Donderdag zal hij er zijn medische tests afleggen. Buchanan speelde 67 wedstrijden voor Club Brugge. Hij wist vijf keer het net te vinden en gaf 12 assists.

