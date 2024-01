🎥 Braziliaanse legende Kaka heeft mooie woorden voor een Rode Duivel: "Hij is anders"

Kaka had tijdens een klein interview wat mooie woorden voor Kevin De Bruyne. Een compliment waar de Rode Duivel gelukkig van zal worden.

Kevin De Bruyne wordt door zijn collega's erkend als een van de beste spelers op zijn positie in het wereldvoetbal. Verschillende legendes van het spel hebben de Rode Duivel al geprezen hiervoor.

Er is er nu nog eentje die dat doet met Ricardo Kaka. De voormalig international van Brazilië sprak met GOAL over welke speler welke kwaliteiten bezat.

Toen hem werd gevraagd welke naam in hem opkwam bij het horen van de uitdrukking 'voetbal-IQ', ging Kaka meteen door naar KDB: "Ik denk dat hij heel slim is, heel intelligent op het veld. Hij ziet acties en fases eerder dan andere spelers. Ik denk dat hij anders is."