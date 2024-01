📷 OFFICIEEL Standard heeft een opvolger voor Carl Hoefkens

Standard heeft een akkoord bereikt met Ivan Leko. De Kroatische coach heeft zonet een contract van 2,5 seizoenen ondertekend bij de Luikse club.

De voormalige offensieve middenvelder, geboren in Split op 7 februari 1978 (45 jaar), begon zijn profcarrière bij Hajduk Split in 1995. Nadien speelde Leko voor Malaga, Club Brugge, Germinal Beerschot en Lokeren waar hij in 2014 een punt zet achter zijn actieve spelerscarrière.

Op zijn palmares staan 2 Kroatische landstitels (2001 en 2005) en een Kroatische Beker (2000) met Hajduk Split, een Belgische Beker met Club Brugge in 2007 en een met Lokeren in 2012.

In 2014 begon de Kroatische ex-international aan zijn trainerscarrière bij OH Leuven. Nadien coachte hij met succes Club Brugge (Belgisch landskampioen + Supercup-winnaar in 2018) en Antwerp (Beker van België in 2020).

Leko heeft zijn contract op afstand getekend. Hij komt pas vanavond aan in ons land, laat Sacha Tavolieri weten.