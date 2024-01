Geduld loont, Anderlecht kan concurrentiestrijd verder opvoeren: "Bij bijna alle andere Belgische ploegen speelt hij elke week"

Anderlecht is op stage vertrokken met een missie: bij iedereen die laatste extra procentjes toevoegen om er tegenaan te kunnen tot eind mei. Spits Luis Vazquez kreeg alvast een boodschap mee van zijn Deense broodheren: hij moet in de tweede helft van het seizoen nog belangrijker worden.

Vazquez is de man die moet invallen als Dolberg moegestreden is. Maar Riemer en Fredberg zien een grotere rol voor hem weggelegd. Dolberg blijft - als hij fit is - natuurlijk de eerste spits, maar Vazquez moet in de topmatchen mee het verschil gaan maken.

Taalbarrière doorbroken

Tot een maand geleden was het moeilijk communiceren met hem. Derde doelman Colin Coosemans moest telkens vertalen, ook als hij moest invallen en tactische instructies moest meekrijgen. Nu beginnen de doorgedreven Engelse lessen echter te lonen: "Samen met Nilson Angulo volgt hij intensieve lessen en we zien daar resultaat van", aldus Riemer.

Maar Vazquez begint ook op het veld vorderingen te maken. Hij moest wennen aan de speelstijl van Anderlecht, waar hij niet alleen in de box actief moest zijn. Dat was bij Boca Juniors wel het geval. We hadden het eerst ook niet gezien, maar bij Anderlecht valt te horen dat hij zich ook verder van doel verrassend goed aan de bal voelt.

Hij leerde zijn lichaam te gebruiken om de bal af te schermen en ploegmaats te laten aansluiten. En hij blijkt ook in de open ruimte niet traag te zijn. De dingen die van hem verwacht worden, begint hij steeds beter te beheersen. "Hij traint zo hard en loopt nooit met een lang gezicht rond omdat hij minder speelt", voegde Riemer daaraan toe.

Verschaeren en Leoni belangrijk

Het helpt ook dat hij heel goed opgevangen wordt door leeftijdsgenoten Verschaeren en Leoni. Die drie hebben een klik. De bedoeling is om Vazquez en Dolberg soms eens samen uit te spelen als alles goed loopt. "Bij de meeste teams in België zou hij elke week spelen", wist Riemer te vertellen. "We hebben twee topspitsen."

In die optiek is het goed mogelijk dat u de komende weken de Schot Robbie Ure meer en meer in de wedstrijdselectie ziet verschijnen. In de ideale wereld van Fredberg wordt Benito Raman deze maand nog verkocht en mag Ure - die het heel goed deed bij de Futures - zijn plek innemen.

Met de Japanner Keisuke Goto heeft Anderlecht voor de beloftenploeg al een nieuwe spits aangetrokken.

