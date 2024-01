OFFICIEEL: 15-jarig talent tekent eerste profcontract bij KRC Genk

KRC Genk blijft niet stilzitten. De Limburgse club heeft vrijdag een 15-jarig talent zijn eerste profcontract gegeven.

Zo tekende August De Wannemacker zijn eerste overeenkomst bij KRC Genk. De 15-jarige speler heeft een contract tot 2027.

Koen Daerden, technisch directeur van de Genkse academie ziet een speciaal profiel in hem. "Zijn voetbalintelligentie is uitmuntend. Hij speelt met veel gevoel voor tijd en ruimte en laat zien dat hij een echte winnaar is. Wat ook opvalt, is zijn polyvalentie om op verschillende posities in het veld uit de voeten te kunnen", reageerde hij op de clubwebsite.

'August is momenteel actief bij de U16 van KRC Genk en heeft al meerdere selecties bij de nationale jeugdploegen achter zijn naam staan. Zijn talent en harde werk leveren August nu zijn eerste profcontract op in de schaduw van de Cegeka Arena', klinkt het verder op de website.