📷 Zwaar verdict voor Anderlecht en Killian Sardella

Gisteren werd duidelijk dat Killian Sardella niet meegaat op winterstage met Anderlecht. De blessure is veel erger dan eerst gedacht.

Killian Sardella werd dit seizoen meer en meer belangrijk voor RSC Anderlecht, maar in de laatste competitiewedstrijd van 2023 sloeg het noodlot toe.

Sardella raakte tegen Cercle Brugge geblesseerd en moest nog voor de rust vervangen worden. Een spierblessure, klonk het. Het was uitkijken of hij de stage zou halen, daarna of hij inzetbaar zou zijn voor de bekermatch van 17 januari.

Ondertussen laat Kjell Doms van Het Laatste Nieuws weten dat het eigenlijk veel erger is dan men eerst dacht. Sardella zal lange tijd afwezig zijn.

“Pech voor Anderlecht en Killian Sardella”, klinkt het op X, het vroegere Twitter, bij Doms. “De rechtsachter is minstens twee maanden out met een spierscheur die hij opliep in de laatste wedstrijd tegen Cercle Brugge.”