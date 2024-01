De enige viervoudige wereldkampioen is overleden: 'de Professor' was een volksheld

De Braziliaanse voetballegende Mario Zagallo is vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden. Dat is vernomen op zijn officiële Instagram-account. Zagallo is de enige man die zich vier keer tot wereldkampioen mocht kronen.

“Het is met grote droefheid dat we u op de hoogte brengen van het overlijden van onze eeuwige viervoudige wereldkampioen Mário Jorge Lobo Zagallo”, zo staat te lezen in het korte bericht.

Zagallo was in augustus in het ziekenhuis opgenomen in Rio de Janeiro met een blaasontsteking, maar de Braziliaanse voetbalheld sukkelde ook met andere gezondheidsproblemen. Zo moest hij in december 2022, na de dood van Pele, twee weken gehospitaliseerd worden met een infectie aan de luchtwegen.

Net als Pele is Zagallo een ware volksheld in Brazilië. Zagallo, bijgenaamd “De Professor”, speelde een sleutelrol in vier van de vijf wereldtitels die de Seleçao ooit in de wacht sleepte. Eerst zegevierde hij als getalenteerde linksbuiten op het wereldkampioenschap van 1958 in Zweden en 1962 in Chili.

In 1970 won hij dan als coach de wereldtitel in Mexico met wat allicht het meest illustere Braziliaanse elftal ooit was, met spelers als Pele, Jairzinho en Rivellino. Als adjunct-trainer deed hij dat kunstje in 1994 nog eens over in de Verenigde Staten.

.Enkel de Duitser Franz Beckenbauer en de Fransman Didier Deschamps slaagden er eveneens in om zowel als speler als coach het belangrijkste voetbaltornooi ter wereld te winnen. (Belga)