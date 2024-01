Nainggolan zijn levensfilosofie is simpel: "Ik moest helemaal geen voorbeeld zijn voor de jeugd"

Radja Nainggolan voetbalt tegenwoordig in Indonesië bij Bhayangkara. Daar verdient hij goed zijn brood en hij ziet er zich wel nog een paar jaar spelen. Al is zijn levensfilosofie er ook niet veranderd.

Nainggolan is geen adept van het spelletje. "Voetbal is nooit mijn prioriteit geweest. Wel een hobby waar ik toevallig goed in ben en waar ik mijn job van heb kunnen maken", geeft hij toe in GvA. "Maar leven voor het voetbal? Dat heb ik nooit gewild."

"Daarom kreeg ik het ook altijd zo van mensen die zeiden dat ik geen voorbeeld was voor de jeugd. Ik moest ook helemaal geen voorbeeld zijn voor de jeugd. Die moeten hun eigen toekomst maken. Ik moet alleen mensen entertainen op een veld. En wat ik erbuiten doe, dat is mijn ding."

Nainggolan lijkt dan ook niet van plan om na zijn actieve carrière nog iets in het voetbal te doen. "Het is daar dat mijn echte leven zich afspeelt en dat vind ik veel belangrijker dan voetbal. Het is ook buiten het veld dat ik de komende zestig jaar nog ga moeten leven, hè.”

“Ik heb ook nog wel effe tijd om daarover na te denken. In Indonesië kan ik zeker nog drie of vier jaar mee. Wat er hierna op mijn pad komt, zullen we dan wel zien. Ik heb een mooi zakcentje kunnen opzijzetten. En ik ben blij dat ik mij altijd heb kunnen amuseren en toch een mooie carrière heb uitgebouwd."