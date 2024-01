Plots heeft Brazilië een groot probleem en moet niet rekenen op topcoach: Mourinho wordt nu genoemd

Fernando Diniz is niet langer coach van het Braziliaanse voetbalelftal. Dat deelde de Braziliaanse voetbalfederatie vrijdag mee. Zes maanden voor de start van de Copa America hebben Neymar en co zo plots geen coach meer.

De 49-jarige Diniz kan zich weer volledig concentreren op zijn job als trainer van Fluminense. Dat combineerde de ex-trainer van Sao Paulo, Santos en Vasco da Gama sinds juli met de functie van bondscoach. Hij nam het toen voor één jaar ad interim over van Tite, die na het WK in Qatar opstapte.

De verwachting was dat Brazilië naar de Copa America 2024 (10 juni-12 juli) zou trekken met de Italiaan Carlo Ancelotti als trainer, maar die verlengde onlangs zijn contract bij Real Madrid. Nu er niet meer gewacht moet worden op Ancelotti, kan de voetbalbond op zoek naar een permanente trainer voor de Seleçao.

José Mourinho (AS Roma) en Dorival Junior (Sao Paulo) worden genoemd als opvolgers. Brazilië zit sportief ook niet echt in een comfortabele positie. Ze staan pas zesde in de kwalificaties voor het WK 2026, wat net op het randje is voor deelname. (Belga)