Wat als Genk tot het gaatje gaat? "Start van play-offs in gevaar!"

De zitting bij het Referee Department van gisteren liet nog veel ruimte voor interpretatie. Beide partijen zijn nog altijd overtuigd van hun gelijk. Genk vindt dat er een fout tegen het reglement werd gemaakt, Anderlecht ziet het als menselijke fout. De uitleg van de VAR geeft paars-wit wel hoop.

De VAR gaf toe dat ze in de hectiek van het gebeuren niet naar de Anderlecht-spelers gekeken hebben die te vroeg inliepen. Dat steunt de zaak van Anderlecht, want dat zou betekenen dat het om een menselijke fout gaat. Het Referee Department moet zijn verdict daarover wel nog formuleren.

Als het om een menselijke fout gaat, zal het dossier zelfs niet naar het Disciplinair Comité doorgestuurd worden en kan Genk enkel nog zijn gelijk halen via het BAS. Maar dat zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

"Het is nu de vraag in welke mate Genk hiermee verder wil gaan. Als de hele procedure benut wordt, kan het zijn dat de start van Play-Off I in gevaar komt. Want dan gaan alle clubs alle beoordelingsfouten aanvechten", aldus Damen bij HLN.