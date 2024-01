Club Brugge doet wat Anderlecht, KAA Gent en Union SG niet willen doen

Club Brugge is momenteel op winterstage in Marbella. En daar doet het iets wat andere Belgische clubs helemaal niet willen.

Geen geheimen bij Club Brugge. Elke training in het Banus Football Center in Marbella is vrij toegankelijk voor de supporters en fans. Andere Belgische clubs zoals Anderlecht, Gent of Union houden helemaal niet van pottenkijkers.

“We hebben er geen seconde aan getwijfeld om de winterstage op deze manier aan te pakken”, zegt Kirsten Willem, directeur communicatie bij Club Brugge aan Het Nieuwsblad.

“Het is stilaan een traditie geworden – de voorbije twaalf jaar was het niet anders. Hier vallen geen staatsgeheimen te noteren. Waarom zouden we dan iemand weren? Dat past niet bij onze cultuur: wij willen net dichtbij onze achterban staan. De fans zijn heel belangrijk voor ons.”

Iets wat ook gepeild werd bij trainer Ronny Deila. “We hebben vooraf een gesprek gevoerd met de coach. Hij kent het Club Brugge-DNA en vond het dus prima dat er dagelijks toeschouwers rond het veld zouden zitten. ‘Iedereen is welkom’, benadrukte hij. Perfect, want zo hadden wij het ook in ons hoofd.”

Het is ook de bedoeling om dat in Brugge veel meer te doen, want niet elke fan kan naar Marbella trekken om eventjes een training van blauwzwart bij te wonen.