Advocaat spreekt klare taal als Genk naar BAS trekt om match tegen Anderlecht toch te laten herspelen

Vandaag werd duidelijk dat Anderlecht-Genk niet herspeeld wordt. Er is enkel nog mogelijkheid voor de Limburgers om naar het BAS te stappen.

Walter Damen, advocaat van RSC Anderlecht, vindt de beslissing om de wedstrijd tussen paarswit en KRC Genk niet te herspelen een terechte beslissing.

“Men heeft een duidelijk onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant het niet kennen van het reglement en de andere kant het aspect van de menselijke beoordelingsfout. Het is duidelijk gebleken dat het om dit laatste gaat”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Als je elke wedstrijd met een menselijke fout zou moeten laten herspelen, dan gebeurt dat constant, aldus Damen. “Het is net daarom dat men heel zuinig is in het opnieuw spelen van een match. Dat wordt pas toegelaten als echt is gebleken dat de scheidsrechters het reglement niet kennen of wanneer er een interpretatiefout is gebeurd.”

Enkel een beroep bij het BAS is nog mogelijk. “Het is altijd gevaarlijk om hier uitspraken over te doen. Ik denk persoonlijk, maar dit is maar de visie van een advocaat en die kunnen zich vergissen, dat Genk geen schijn van kans maakt.”