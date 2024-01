Club Brugge krijgt nieuws over vervroegde terugkeer van Yaremchuk

De duurste inkomende transfer ooit bij Club Brugge. Roman Yaremchuk is recordhouder, maar blauwzwart beleefde nog niet veel plezier aan die transfer.

Club Brugge kondigde met veel tromgeroffel de komst van Roman Yaremchuk aan. Met een prijskaartje van 17 miljoen euro is hij nog altijd de duurste inkomende transfer ooit in het Jan Breydelstadion.

Maar de hoge verwachtingen kon hij echter nooit inlossen, waardoor hij vaak genoegen moest nemen met de rol van invaller. Vorige zomer besloot Club Brugge zelfs om een uitleenbeurt te regelen voor Yaremchuk.

De Oekraïner vertrok richting Valencia, maar ook daar kon hij niet schitteren, zodat al snel te horen was dat hij deze maand naar de Jupiler Pro League zou terugkeren.

Volgens Sin Ataduras heeft de Spaanse club nu echter besloten dat niet te doen. Hij zal het seizoen volledig afwerken in Valencia en komt in de zomer terug naar Club Brugge. Wat er dan zal gebeuren, is nog niet duidelijk.