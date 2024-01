📷 Doelman van STVV slaagt in zijn opzet bij Wout van Aert

STVV is op stage in de buurt van Alicante in Spanje. Daar verblijven op dit moment ook de renners van Visma-Lease a Bike.

STVV en Visma-Lease a Bike verblijven momenteel in hotel Bonalba in Mutxamel in de provincie Alicante in Spanje. Een unieke gelegenheid voor de Kanaries om Tourwinnaar Jonas Vingegaard, Vueltawinnaar Sepp Kuss en Wout van Aert te ontmoeten. “Ik vind het enorm cool dat zij hier zijn, het is indrukwekkend om te zien hoe professioneel ze werken. Ik denk dat wij veel van die gasten kunnen leren”, vertelt doelman Jo Coppens aan Het Belang van Limburg. “Wat? Hoe zij echt alles opofferen voor één doel, chapeau. Ik ga proberen nog een selfie te maken met Wout van Aert, als Belgen mogen we trots zijn dat we zo'n wereldcoureur hebben.” Ondertussen is Coppens in zijn opzet geslaagd. STVV postte de foto van Coppens en Van Aert, die je hieronder kan bekijken, op zijn sociale media.