Eerste reactie uit kamp van Marc Overmars na het nieuws over wereldwijde schorsing

Antwerp kreeg dinsdagavond het nieuws te horen dat Marc Overmars geschorst wordt wereldwijd. Dat zorgt voor een flink probleem bij de club.

Antwerp vernam dinsdag dat technisch directeur Marc Overmars niet meer enkel in Nederland geschorst is, maar wereldwijd. De woordvoerder van Overmars reageerde al even.

"Wat wij vanavond hebben ontvangen, is dat FIFA de uitspraak van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) overneemt", vertelde de woordvoerder van Overmars volgens HLN. "Die uitspraak is dus wereldwijd van toepassing. Maar de onderbouwing van die uitspraak zit daar niet bij."

"Dat is een heel proces en het komt erop neer dat je die onderbouwing via een portal moet downloaden. Omdat die pas morgen kan, kunnen we nu inhoudelijk nog geen reactie geven."

Maar de belangrijkste vraag blijft nu hoe het verder gaat met hem. Zal Antwerp nu zonder technisch directeur komen te staan? "Daar kunnen we nog niets over zeggen. We gaan woensdag eerst aan de slag met de onderbouwing. Na het bestuderen daarvan weten we meer. Hoe Marc reageerde? Ook daar kunnen we niets over zeggen."