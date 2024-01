Jean-Marie Pfaff brengt hommage aan overleden Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer overleed maandag. Jean-Marie Pfaff keek enorm op naar de Duitser.

Jean-Marie Pfaff leerde Beckenbauer kennen toen hij bij Bayern München ging voetballen. “Toen ik bij Bayern aankwam, was hij de eerste die mij op het oefenplein kwam verwelkomen”, zegt Jean-Marie Pfaff aan Het Nieuwsblad.

Beckenbauer had toen geen functie bij de club, maar kwam wel nog wekelijks twee keer langs. “Samen met Gerd Müller. Trappen op doel. Plezant, zulle. Zijn zoon Stephan, inmiddels ook al overleden, stond bij elke thuismatch achter mijn goal. Ik heb daar mooie foto's van.”

Beckenbauer kende een korte carrière als trainer, maar zal voor altijd aan de club verboden blijven. “Hij was een voorbeeld voor velen. Toen hij me beloofde dat hij zou komen voor mijn afscheidsmatch, vroeg ik hem of er papieren moesten worden opgestuurd. 'Neen. Mijn woord is meer waard dan een contract.'”

Ook al was hij bij schandalen betrokken, Beckenbauer was ook een man met een groot hart. “Ik weet dat hij met zijn Beckenbauer Foundation - waarvoor ik ook geregeld kwam - al eens mensen van Bayern met geldnood hielp. Want, zo was hij, een gentleman.”

Pfaff zag hem anderhalf jaar geleden voor het laatst. “Toen Gerd Müller begraven werd, hebben we nog samen gegeten. Hij had toen net nog vier overbruggingen gekregen. Franz was groots als voetballer, maar als mens ook.”