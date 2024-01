'Zulte Waregem doet bod op opvallende versterking'

Zulte Waregem is on a mission. Terugkeren naar het hoogste niveau is de doelstelling die liefst al dit seizoen gerealiseerd wordt.

Essevee is druk bezig op de transfermarkt, op zoek naar versterking en interessante deals. Daarbij zou het ook uitgekomen zijn bij een Cypriotische rechtsbuiten.

Het gaat om Stavros Gavriel. Hij ligt nog tot 31 mei van dit jaar onder contract bij APOEL Nicosia. Er wordt al een tijdje onderhandeld over een nieuw contract, maar de 21-jarige speler wil niet toehappen.

Volgens Kerkida zou Zulte Waregem een bod op Gavriel gedaan hebben van 180.000 euro, maar de club zou 400.000 euro willen krijgen. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt geschat op 450.000 euro.

In Cyprus wordt nogal lacherig gedaan over een transfer naar de Belgische tweede klasse, maar de speler lijkt zelf echt wel aan te dringen op een vertrek in januari.

