Dit hadden Mannaert en Verhaeghe niét zien aankomen: 'FC Barcelona meldt zich bij Club Brugge en wil deze sterkhouder meenemen'

Club Brugge mag zich aan een telegam uit Catalonië verwachten. FC Barcelona springt immers in de race om de handtekening van Antonio Nusa.

De Spaanse media bevestigen de concrete interesse van FC Barcelona in Antonio Nusa. Xavi Hernandez beseft als geen ander dat pakweg Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland financieel niet haalbaar zijn. De coach wil dan ook bouwen aan een ploeg die binnenkort opnieuw kan meestrijden voor alle prijzen.

In dat verhaal past een transfer van Antonio Nusa. Barcelona zit dan wel niet langer op bergen geld, maar de gevraagde 35 miljoen euro is in principe geen probleem. Bovendien heeft de Catalaanse grootmacht hét voordeel dat quasi iedere jonge speler niet moet worden overtuigd om naar Camp Nou te verhuizen.

Engelse én Italiaanse concurrentie

Al is er nog steeds concurrentie. Chelsea FC volgt het dossier al maanden van héél dichtbij op, terwijl ook Internazionale FC en AC Milan hun voelsprieten steeds langer laten werken. Voor de volledigheid: ook Barça denkt aan een zomertransfer, maar wil de handtekening zo snel mogelijk op papier.