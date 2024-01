Het keepersdebat voor plaatsen 2 en 3: Bodart maakt enkel kans bij blessures

Arnaud Bodart hoopt op een selectie voor het EK, dat gaf hij gisteren aan in de Waalse pers. De kans dat hij effectief geselecteerd wordt, is echter klein. Hij heeft nog drie ervaren en vooral hoog presterende doelmannen voor zich.

We gaan ervan uit dat Domenico Tedesco drie doelmannen zal meenemen in zijn 23-koppige selectie. Het lijkt zo goed als zeker dat Koen Casteels de eerste keuze wordt bij ontbreken van Thibaut Courtois. Al heeft Tedesco ook wel een boon voor Matz Sels.

We mogen ervan uitgaan dat die twee - mits in goede gezondheid - beiden zeker zijn van hun plaats. Bodart zou dus de concurrentie moeten aangaan met Thomas Kaminski. Die staat 18de met Luton Town in de Premier League, maar... wordt door analisten wel geroemd als één van de beste 'shot stoppers' van de competitie.

Is er eigenlijk wel concurrentie op dit moment? Bodart doet het zeker en vast goed bij Standard, maar de Premier League staat toch heel wat hoger aangeschreven. En Tedesco kiest zo goed als zeker voor de ex-doelman van onder meer Anderlecht en Gent.

Sels en Kaminski altijd fit

"Hij is een zeer capabele keeper en met de juiste coaching kan hij misschien wel het verschil maken tussen degradatie of behoud voor Luton", aldus David James, ex-doelman van Liverpool, West Ham en Manchester City. Dat Kaminski met die druk kan omgaan, is een grote troef.

Bodart lijkt enkel in aanmerking te komen als één van de drie reserves. Behalve natuurlijk bij blessures. Casteels had daar in het verleden wel eens problemen mee, maar is de laatste drie jaar - wat kleine hinder te na gelaten - quasi altijd fit geweest. De andere twee missen amper een match.