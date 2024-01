Nieuwe wending in transferdossier van Schmeichel: 'Sheffield brengt Anderlecht op de hoogte van beslissing'

Sheffield United ging de voorbije dagen vol op het gaspedaal om Kasper Schmeichel terug naar de Premier League te halen. RSC Anderlecht had echter geen zin om mee te werken. Mét resultaat.

RSC Anderlecht wil het contract van Kasper Schmeichel verlengen, terwijl ook de Deense doelman zelf beseft dat de kortste weg richting EK langs Brussel loopt. Dat kan u via DEZE LINK nog eens nalezen.

Die boodschap kreeg ook Sheffield United. Nochtans gaf de Engelse degradatiekandidaat niet af. Meer zelfs: paars-wit kon zelfs een financieel zaakje doen door Schmeichel te laten vertrekken.

Plan B

Ondertussen mag Jesper Fredberg op beide oren slapen. The Blades hebben de pijlen op plan B gericht en willen Danny Ward weghalen bij Leicester City. Dat weet The Daily Mail. Leuk detail: de Welshman was bij The Foxes jarenlang de doublure van... Schmeichel.