Sheffield drukt gaspedaal in voor Schmeichel: Dit is de stand van zaken in dossier van Anderlecht-doelman

Kasper Schmeichel staat in de belangstelling van Sheffield United. RSC Anderlecht is echter niet van plan om te luisteren naar de Engelsen. Maar ook de Deense doelman zelf heeft geen trek in een nieuwe verhuis.

We schreven eerder al dat RSC Anderlecht niet van plan is om mee te werken aan een transfer van Kasper Schmeichel. De doelman beschikt dan wel over een contract dat aan het einde van het seizoen ten einde is, maar in die overeenkomst zit een optie tot extra jaargang vervat. Jesper Fredberg wil die optie dan ook zo snel mogelijk lichten.

Volgens onze informatie zal dat geen enkel probleem vormen. Ook Schmeichel is gelukkig in Brussel en denkt niet aan een transfer. De 99-voudig Deens international weet zelf maar al te goed dat de weg naar het EK van komende zomer in Duitsland via het Lotto Park loopt.

Schiettent

Bovendien heeft Schmeichel geen zin om week na week in een Engelse schiettent - Sheffield United lijkt al ten dode opgeschreven voor degradatie - te gaan staan. Daarnaast haalt de 37-jarige doelman sinds enkele weken opnieuw een hoog niveau. Een nieuwe aanpassingsperiode bij een nieuwe club is dan ook niet aangewezen.