Dit is de eerste optie om Vertonghen te vervangen maar ook jongeling maakt kans

Anderlecht bereidt zich in Tunesië voor op de topper van volgende week woensdag tegen Union. In drie jaar tijd wisten ze immers nog geen enkele Brusselse derby tegen de buren te winnen. Ze doen er dan ook alles aan om zo sterk mogelijk voor de dag te komen.

Jan Vertongen is out en Thomas Delaney zal ook niet kunnen depaneren. Die laatste zijn spierblessure is nog niet helemaal geheeld. Beiden zouden wel in aanmerking komen voor het eerstvolgende competitieduel.

N'Diaye eerste optie

In Tunesië heeft Brian Riemer de tijd om enkele andere jongens wel op die positie te proberen. Indien het toch niet zou lukken voor Vertonghen is Moussa N'Diaye dan de eerstvolgende oplossing.

De Senegalese verdediger heeft dat in het verleden nog gedaan. Daarnaast worden Amando Lapage (19 en kleinzoon van Paul Van Himst) en Lucas Lissens (22) getest. Die hebben alle twee al hun sporen verdiend bij de Futures en zijn fysiek sterker dan N'Diaye, die het vooral van zijn snelheid zal moeten hebben.

Lapage maakt trouwens indruk op Riemer. De stevige verdediger toont zich sterk in de duels, is kopbalsterk en kan ook een stevig potje voetballen.

Extra verdediger

De zoektocht naar een extra verdediger gaat wel door, maar een paar interessante profielen hebben negatief gereageerd bij Jesper Fredberg. Momenteel lijkt de kans groot dat ze voor een ervaren man gaan die onmiddellijk kan depaneren, maar die moet ook niet voor volgende week verwacht worden.