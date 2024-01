Stapelen donderwolken zich op boven de Bosuil? 'Antwerp-voorzitter kan beloofde en héél grote kapitaalinjectie niet doorvoeren'

Antwerp FC kreeg eerder deze week een opdoffer van jewelste toen FIFA de schorsing van Marc Overmars heeft bevestigd. Maar er pakken zich nog meer donkere wolken samen boven de Bosuil. Ook de financiën zijn nog lang niet op orde.

Een reconstructie: op het einde van vorig seizoen beloofde Paul Gheysens een nieuwe kapitaalinjectie. De voorzitter van Antwerp FC zou nog eens 47,5 miljoen euro in de club pompen. Op die manier werden de operationele verliezen toegedekt.

Gheysens besliste deze zomer immers om het niét te doen. De zakenman had op zakelijk vlak al enkele opdoffers te verwerken gekregen én hoopte dat de Champions League-miljoenen voor de continuïteit van de club zouden zorgen. Het cashflowprobleem werd er eventjes bijgenomen.

Sterkhouders moéten verkocht worden

Het Nieuwsblad meldt echter dat die problemen er nog steeds zijn. Meer zelfs: Gheysens maakt momenteel geen aanstalten om de kapitaalinjectie alsnog door te voeren. Op die manier moét The Great Old werk maken van de uitgaande transfers van Arthur Vermeeren en Jean Butez. Maar ook dat is lastig... zonder sportief directeur.