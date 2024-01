Streng advies voor Royal Antwerp FC en Marc Overmars

Deze week raakte bekend dat de Nederlandse schorsing van Marc Overmars ook in ons land van toepassing zal zijn. Al zijn er mogelijkheden om in beroep te gaan.

Dat de FIFA de schorsing van Marc Overmars voor grensoverschrijdend gedrag ook wereldwijd doortrekt zal bij de Nederlander en Royal Antwerp FC hard binnengekomen zijn, zo oordeelt Patrick Goots.

“Het is intussen bijna twee jaar geleden dat de heisa rond Overmars' grensoverschrijdend gedrag bij Ajax losbrak. En het blijft maar aanslepen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Goots heeft alvast streng advies voor de twee partijen. “De vraag is wat je met een mogelijke beroepsprocedure bereikt? Volgens mij is het beter om even door de zure appel te bijten, dan dat het telkens weer opgerakeld wordt in de media.”

Niemand is volgens Goots onvervangbaar, maar als je kijkt hoe het bij Ajax loopt sinds het vertrek van Overmars, dan is hij wel voorzichtig bij die uitspraak. Want er ligt wel aardig wat werk op tafel.

“Er was al interesse van het Italiaanse Torino voor Jurgen Ekkelenkamp, Jean Butez staat op de transferlijst, voor Michael Frey wordt nog steeds een oplossing gezocht,... En dan is er nog het heerste hangijzer: wat gebeurt er de komende weken met Arthur Vermeeren?”