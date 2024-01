Vertrek bij Club Brugge in de maak of supporters héél blij maken? Sterkhouder laat van zich horen

Andreas Skov Olsen is een van de absolute sterkhouders van Club Brugge. De voorbije weken en maanden werd hij meermaals het hof gemaakt. Nu heeft hij zich duidelijk uitgelaten over de zaak, met de nodige nuances.

Andreas Skov Olsen wordt al langer dan vandaag het hof gemaakt. Ook afgelopen zomer kon hij Jan Breydel al door de grote poort verlaten, maar koos hij alsnog voor een verlengd avontuur bij blauw-zwart. En hoe zit het deze winter?

Heel wat teams uit de topcompetities azen op hem en zeker Real Sociedad toont concrete interesse. En dus is het nog maar de vraag of Club Brugge de Deen kan houden die ze zelf voor 6,4 miljoen euro wisten weg te hengelen bij Bologna.

Skov Olsen ligt nog tot 2026 onder contract bij Club Brugge

De energieke spelmaker zit dit seizoen al aan zeventien doelpunten en vijf assists. Daarmee maakt hij grote sier in Europa. En toch wil hij ook deze winter nog niet per se weg, integendeel - al houdt blauw-zwart de deal ook sowieso tegen.

"Vooraleer ik vertrek wil ik hier nog prijzen winnen. Ik ben hier gelukkig", geeft Skov Olsen de supporters alvast veel hoop. Al wil hij zeker nog wel eens andere oorden opzoeken: "Voor ik mijn carrière stopzet, zou ik graag nog in een andere competitie spelen. Maar ik heb het hier heel goed, we zien in juni wel." Skov Olsen ligt nog tot 2026 onder contract bij Club Brugge.