Zo zal gedecimeerd KAA Gent waarschijnlijk aantreden tegen Club Brugge: slechts op één plaats twijfel

KAA Gent mist voor de topper in de beker tegen Club Brugge van volgende week dinsdag drie basisspelers en is er eentje definitief kwijt. Aangezien er nog geen versterkingen werden aangekondigd veronderstellen we dat Hein Vanhaezebrouck het zal moeten doen met de spelers die er nu zijn.

Veel keuze heeft hij dus niet en voor Vanhaezebrouck is het te hopen dat er geen jongens meer afhaken. In de verdediging moet hij de afwezigheid van Watanabe opvangen. Geen dankbare taak voor Bram Lagae, de enige andere linksvoetige verdediger - naast Torunarigha - in de selectie.

Middenveld duidelijk

De meer ervaren Nigeriaanse verdediger die niet werd opgeroepen voor de Afrika Cup is echter nodig in het centrum van de driemansverdediging. Op links zijn de keuzes ook beperkt aangezien Malick Fofana verkocht werd en Nurio Fortuna met Angola vertrokken is.

Met Archie Brown heeft Hein echter nog een volwaardige vervanger in huis die het begin dit seizoen niet slecht deed. De Sart, Kums en Samoise bleven op post en zijn zeker van hun plaats.

Aanvallende middenvelder: een probleem

En dan komen we bij de probleempositie: die van aanvallende middenvelder achter de twee spitsen. Hongi is eigenlijk onmisbaar, maar er zijn drie opties om hem te vervangen. Hjulsager is eigenlijk de meest aanvallende van dat drietal, maar verzamelde de afgelopen twee maanden amper minuten.

En ook Gerkens en Gandelman moest het doen met korte invalbeurten. Daarnaast zijn zij vooral jongens die een rijtje lager het best tot hun recht komen.

Wisselmogelijkheden: amper

Het aanvallende duo, daar mag weinig twijfel over bestaan. Cuypers krijgt Gift Orban naast zich omdat Tissoudali ook een gooi naar goud doet met Marokko op de Afrika Cup.

Wat er echter allemaal op de bank zal zitten... De Schrevel, Gerkens, Gandelman, Depoitre, Agbor, Fernadez-Pardo en Fadiga? Veel wisselmogelijkheden die het verschil kunnen maken zien we daar niet in...

Vermoedelijke opstelling

Roef

Kandouss-Torunarigha-Lagae

Brown-De Sart-Kums-Samoise

Hjulsager

Cuypers-Orban