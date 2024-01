Huren, buslading Brazilianen, amper Belgen...: "Deze club gaat nog in degradatieproblemen komen"

RWDM verloor donderdag op stage met 4-1 van Saarbrücken, de nummer 7 in de Duitse derde klasse. Het duel legde heel wat pijnpunten bloot. De oplossing daarvoor is volgens het bestuur - lees John Textor - blijkbaar een nieuwe lading Brazilianen. Maar of dat goed gaat aflopen...

Trainer Claudio Caçapa gooide gisteren Carlos Alberto, de nieuwe winger/aanvallende middenvelder, voor de leeuwen. Het werd snel duidelijk dat die niet meteen een impact op het spel gaat hebben, want hij zal een aanpassingsperiode nodig hebben.

Brazilianen hebben aanpassingsperiode nodig

Het valt zelfs af te wachten wat het gaat geven als de 21-jarige Braziliaan straks in België landt. Hij komt van zusterclub Botafogo waar hij tot een week geleden in 30 graden trainde. In Cadiz was het 13 graden. Straks flirten de temperaturen met het vriespunt. En zeggen dat er blijkbaar nog een twee-drietal klaar staan om af te reizen.

De Amerikaanse eigenaar John Textor is er heilig van overtuigd dat de spelers van zijn Braziliaanse club allemaal toppers zijn. Jongens die in Europa hoge ogen zullen gooien. Rikelmi, Romildo en Kayque zijn tot nu toe echter niet de aanwinsten gebleken die RWDM in eerste zullen houden.

Mag niets met Belgen gebeuren

RWDM heeft voor twee spelers - De Sart en Gueye - een transfersom betaald, de rest zijn gratis spelers of huurlingen. Zes van die laatste categorie, waarvan er drie normaal basisspeler zijn. De kern bestaat uit 32 spelers, waarvan 18 buitenlanders.

Zo komen de Brusselaars intussen ook in de problemen met de zes voetbalbelgen op hun wedstrijdblad. Théo Defourny, Ilay Camara en Pierre Dwomoh zijn drie Belgische basisspelers. Jonathan Heris zit steevast op de bank. Net als Niklo Dailly (die nog lijkt te gaan vertrekken) en Guillaume Hubert. Daarna is het hopen dat Alexis De Sart fit geraakt na zijn spierblessure, want daarna is de spoeling dun. Doelmannen en jeugdspelers zolang Kylian Hazard ook nog out is.

In de oefenmatch tegen Saarbrücken stelde het offensief amper iets voor en defensief kregen ze van de derdeklasser al in de eerste helft drie doelpunten om de oren. Allemaal geen gunstige signalen met het oog op de degradatiestrijd. We kunnen verkeerd zijn, maar wij zien dit RWDM nog in de problemen komen.