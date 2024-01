'Standard ziet speler vervroegd terugkeren'

Abdoul Fessal Tapsoba, die sinds het begin van het seizoen door Standard werd uitgeleend aan Amiens SC, keert terug naar de Luikse club. Ivan Leko zal beslissen of dit tijdelijk of definitief is.

Abdoul Fessal Tapsoba kwam in de zomer van 2019 van ASEC Mimosas over naar Standard en is er nog niet in geslaagd om te overtuigen bij Standard. De Burkinese aanvaller, die 24 interlands op zijn naam heeft staan, speelde 49 wedstrijden voor het eerste elftal van Standard (5 goals, 2 assists) en 9 wedstrijden voor SL16 FC (2 goals). Tapsoba werd sinds het begin van de zomer uitgeleend aan Amiens SC en zal zijn avontuur in Ligue 2 hoogstwaarschijnlijk niet voortzetten, hoewel hij daar eigenlijk tot het einde van het seizoen zou blijven. Naar verluidt zal de 22-jarige aanvaller, die er niet in slaagde om het net te vinden en slechts één assist gaf in 500 minuten speeltijd, deze winter terugkeren naar Sclessin.