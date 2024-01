Thorgan Hazard heeft wat over voor Zulte Waregem, maar niet voor RSC Anderlecht

Thorgan Hazard won in 2014 de Gouden Schoen. Nu hij weer in België speelt volgt hij het hele gebeuren weer op de voet op.

Heel wat mensen zijn van oordeel dat Toby Alderweireld de Gouden Schoen voor het afgelopen jaar zal wegkapen. Nog eventjes geduld daarvoor.

Thorgan Hazard moet die prijs niet meer winnen in zijn carrière, dat deed hij al eens in 2014. Het blijft voor hem een heel mooie trofee.

Die zou hij, zelfs na lang nadenken, niet willen inruilen voor een titel met Anderlecht, “Neen, omdat ik het gevoel heb dat we met Anderlecht wel nog voor de titel zullen spelen”, legt hij uit aan Het Nieuwsblad.

“Anderlecht is aan het bouwen om opnieuw voor de prijzen mee te doen, dat was bij Zulte Waregem niet het geval. Ik zou de Schoen wel omruilen om destijds kampioen geworden te zijn met Zulte Waregem, ook al zou dat toen ten koste van Anderlecht zijn geweest”, klinkt het duidelijk.

De ontgoocheling toen spoelde vlug weg. “In die beslissende wedstrijd op Anderlecht grepen we er net naast, we kwamen zelfs op voorsprong. Ik zat in zak en as, maar dat veranderde helemaal toen we aan de Gaverbeek arriveerden.”