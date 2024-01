Dik probleem voor Genk? 'Voor half januari moet er duidelijkheid zijn, club dringt aan met miljoenen'

KRC Genk heeft serieuze plannen voor 2024 en wil van een jaartje van net-niet een jaartje van net-wel gaan maken. Dimitri De Condé gaf al aan dat ze iedereen willen houden, al lijkt één speler stilaan onhoudbaar te gaan worden voor De Smurfen.

Dimitri De Condé liet zich al meermaals uit over het houden van alle belangrijke spelers. Niemand mag in principe weg. Dat was zo voor Bilal El Khannouss, maar ook voor alle andere spelers. En dus ook voor Joseph Paintsil. Maar in diens contract zit een ferme clausule van om en bij de acht miljoen euro.

Sources: LA Galaxy pursuing Ghana int'l winger Joseph Paintsil from KRC Genk



Paintsil, 25, has a release clause around $8.5m, but expires next week. No agreement on personal terms is imminent, but LAG working on it



Had 17g/14a in 2022-23. w/ @PaulTenorio https://t.co/5CZoO7KZho — Tom Bogert (@tombogert) January 13, 2024

Als die clausule gelicht wordt, dan kan Genk niet anders dan de Ghanees laten gaan. Momenteel is die aan de slag in Ivoorkust op de African Cup of Nations. Mogelijk heeft hij dus al zijn laatste wedstrijd voor Genk gespeeld.

LA Galaxy blijft aandringen en zou de clausule in het contract van Paintsil wel degelijk willen lichten. Dat moeten ze wel doen voor half januari, daarna zou de clausule vervallen. Volgens The Athletic blijven ze in de MLS alvast op hem azen, al zijn er ook Europese kapers op de kust. De komende twee dagen mag duidelijkheid verwacht worden.