STVV heeft één duidelijke missie deze wintermercato: "We proberen twee vliegen in één klap te slaan"

STVV is bezig aan een goed seizoen in de Jupiler Pro League en staat op een mooie achtste plaats momenteel. Toch mist er zeker één ding.

En dat is een scorende spits. Fatih Kaya kon in 19 wedstrijden het doel nog geen enkele keer vinden. Kahveh Zahiroleslam lukte dat één keer in acht wedstrijden. Hij is wel nog maar 21 en kampt met een schouderblessure.

Daarom lijkt het logisch dat de club op zoek gaat naar versterking vooraan. STVV-voorzitter David Meekers bevestigt dat nu. "Of we op zoek zijn naar een nieuwe aanvaller? Ja, en daarbij proberen we twee vliegen in één klap te slaan", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Uiteraard willen we iemand die meteen inzetbaar is, maar we moeten ook aan volgend seizoen denken. We gaan geen speler halen om alleen de resterende matchen dit seizoen te spelen. We zoeken iemand die we ook in de toekomst kunnen blijven inzetten en op wie we kunnen bouwen. Of we ook op andere posities met versterkingen bezig zijn? Niet actief, nee. Een diepe spits blijft prioriteit nummer één", besluit hij zeer duidelijk.