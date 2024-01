Challenger Pro League blijft razendspannend: Jong Genk verrast KMSK Deinze

Jong Genk nam het zondagavond op tegen KMSK Deinze. Na een spannende wedstrijd trokken de Limburgers aan het langste eind.

Jong Genk begon de wedstrijd meteen stevig. In minuut 9 kon Nolan Martens de thuisploeg op voorsprong brengen in het Leunenstadion in Geel.

Kort na de rust hing Jellert van Landschoot de bordjes weer gelijk. Goudhaantje Konstantinos Karetsas zette de 2-1 op het bord met een penalty, twee minuten na de gelijkmaker.

Victory Beniangba maakte er 3-1 van zo'n 20 minuten voor het einde. Mamadou Koné zorgde nog voor een spannende slotfase door de 3-2 te scoren. Uiteindelijk werd dit ook de eindstand na een zeer open wedstrijd met veel kansen. Deinze stuitte nog op de paal in de tweede helft.

De beloftenploeg van Genk klimt door de overwinning naar de elfde plaats in het klassement met 18 punten. Deinze blijft voorlopig vierde met 29 punten. Door het puntenverlies van de bezoekers, blijft het bovenaan enorm spannend in de Challenger Pro League.