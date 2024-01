Steven Defour verklapt nu wat er in de spelersgroep van KV Mechelen verkeerd liep

Steven Defour werd voor Nieuwjaar ontslagen als coach van KV Mechelen. De nog jonge trainer probeerde alles om het vuur erin te krijgen, maar slaagde daar niet in. En hij weet ook wat het grootste probleem was in de spelersgroep.

In een gesprek met HLN over de Gouden Schoen werd aangehaald dat er bij Anderlecht een ranglijst is van wie de meeste wedstrijdjes op training wint. Jan Vertonghen staat daar eerste. Een goed voorbeeld van wat de veteraan er op zijn leeftijd nog voor over had.

Steven Defour had ook zoiets geïmplementeerd in Mechelen. "Alleen stond daar de speler bovenaan die de meeste partijtjes verloren had. Ik noemde het... de Harry Maguire Trophy", zegt hij in de krant.

Maar ook dat kon het gebrek aan vechtlust niet oplossen. Met assistenten als Fred Vanderbiest en Gunther Vanhandenhoven had hij twee ex-profs die bekend stonden voor hun mentaliteit. “Ik wou gewoon een bepaalde vechtlust in mijn ploeg krijgen. Want in één teen van mijn staf zat veel meer winnaarsmentaliteit dan in heel de spelersgroep.”