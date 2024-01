📷 Antwerp houdt hart vast: Speler op brancard afgevoerd op Africa Cup

Alhassan Yusuf werd in laatste instantie opgeroepen door de bondscoach van Nigeria. Hij moest de geblesseerde Wilfred Ndidi vervangen.

Yussuf startte tegen Equatoriaal Guinea in het basiselftal en speelde een sterke partij. Alleen moest hij noodgedwongen naar de kant in de 69ste minuut.

De speler van The Great Old werd op een brancard afgevoerd, wat niet veel goeds doet vermoeden. De wedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel.

Na afloop van de wedstrijd kwam Yusuf zelf met geruststellend nieuws, al is het uitkijken of het echt wel zo goed met hem gaat als hij zelf zegt.

“Het was gewoon een kramp”, citeert Gazet van Antwerpen hem. “We zullen zien of ik de match tegen Ivoorkust (donderdag, red.) haal.”

🚨 AFCON: Alhassan Yusuf made his debut appearance for the Super Eagles at the AFCON Tournament today.



Sponsored by: @flyfitnessng #AFCONWithFotoNugget pic.twitter.com/YglImBzwtJ