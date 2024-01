Krijgt RWDM een vrijgeleide naar halve finales beker? "Hopen dat we kunnen spelen"

KV Oostende heeft al wat kunstgrepen moeten doen om de wedstrijd tegen Zulte Waregem te kunnen afwerken. Een match die heel wat emoties met zich meebracht, want na de winst kondigde coach en clubicoon Michiel Jonckheere aan dat hij vertrekt.

Jonckheere gaat de U18 van Club Brugge trainen. Hij verlaat dus de noodlijdende club die nog steeds onzeker is over zijn toekomst. KV Oostende, dat al met 9 punten is bestraft door de licentiecommissie, verkeert in financiële moeilijkheden.

Vrijdag weigerden de spelers te trainen wegens achterstallige betalingen. De kosten van de wedstrijd tegen Essevee moesten gedekt worden door de kassa van de jeugdopleiding.

CEO Benjamin Ehresmann kon alvast niet voor rust zorgen met zijn uitspraken na de match. De bekerwedstrijd tegen RWDM is immers ook nog niet zeker: "Ik hoop dat we woensdag ook in staat zullen zijn om in de beker te spelen tegen RWDM... Voor de rest geloof ik er nog in, ook al zijn we in overlevingsmodus. We zoeken naar oplossingen..."