Van sterspeler naar contract verbroken bij OH Leuven: Holzhauser is vrije speler

Raphael Holzhauser is niet langer een speler van OH Leuven. De 30-jarige Oostenrijkse aanvallende middenvelder zijn contract werd in onderling overleg verbroken.

Holzhauser kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van Beerschot. De voormalige nummer twee van de Gouden Schoen kon zich echter nooit volledig doorzetten bij OH Leuven. Holzhauser heeft in totaal 16 wedstrijden voor de club gespeeld, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf. Dit seizoen speelde hij enkel de eerste twee wedstrijden bij OHL. Sindsdien heeft hij nog twee keer in de wedstrijdselectie gezeten om daarna helemaal te verdwijnen. Bij Beerschot ontpopte hij zich nochtans tot een echte sterspeler met 27 goals en 32 assists in 98 matchen. Hij werd door Leuven ook een half seizoen uitgeleend aan 1860 München.