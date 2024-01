Ook Marc Coucke zit met kopzorgen nu KV Oostende er zo slecht voorstaat en belastingbetaler kan ervoor opdraaien

Bij KV Oostende staat het water aan de lippen. Een faillissement is dichtbij. Dat zou echter ook in de zakken van Marc Coucke gevoeld worden. Die kan miljoenen verliezen als de club failliet gaat, want dan wordt de tribune die hij liet bouwen eigendom van de stad.

Als KV Oostende de boeken neerlegt, valt ook de huur van de tribune weg. Die bedraagt zo'n 800.000 euro per jaar en hangt al sinds het vertrek van de zakenman als een molensteen rond de nek van KVO. Coucke liet in 2016 een nieuwe hoofdtribune bouwen. Goed voor een investering van 15 miljoen euro, die betaald werd met bankkredieten. Zijn investeringsmaatschappij Alychlo stond borg. Bij een faillissement wordt de stad Oostende eigenaar van de tribune, maar daar staan ze ook niet om te springen. “Net door die erfpacht zijn wij betrokken partij, maar wat ben je met een tribune als je geen voetbalclub hebt? Het is niet de ambitie van de stad om een tribune en een gebouw te hebben zonder voetbalclub", aldus burgemeester Bart Tommelein bij Het Nieuwsblad. “Wij willen wel degelijk dat de club blijft bestaan en dan nog het liefst in de hoogste klassen. Als KVO effectief de boeken neerlegt, dan zal het de belastingbetaler zijn die het gebouw moet onderhouden en dat willen we absoluut vermijden.”