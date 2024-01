Paul Van Himst doet al straffe voorspelling voor Gouden Schoen van volgend jaar en wijst Anderlecht-speler aan

Paul Van Himst kan niet ontbreken in het Gouden Schoen-debat. Het icoon van Anderlecht won het kleinood vier keer. Hij ziet Toby Alderweireld dit jaar winnen, zeker gezien zijn carrière. Maar voor volgend jaar wijst hij een verrassende naam aan.

Hij ziet Anderlecht stilaan terug zijn plaats aan de top opeisen dankzij een paar goeie transfers. "Anderlecht heeft opnieuw een paar artiesten. Thorgan Hazard. Ge hebt gezien, zonder hem kroop Anderlecht vlak voor Nieuwjaar zowel tegen Genk als tegen Cercle twee keer door het oog van de naald", zegt Van Himst in HLN.

Maar hij heeft het vooral voor een jeugdspeler. "Ik denk, als Anderlecht dit seizoen kampioen wordt, dat Théo Leoni volgend jaar de Gouden Schoen kan winnen. Ik vergelijk hem met Wilfried Van Moer, die een grote voetballer was. Leoni is technisch sterk, kan ne gol maken, 't is een publieksspeler hé - de mensen houden van hem."

"Wat ik minder goed vind: hij houdt zich té veel bezig met van alles. Hij babbelt veel: tegen de arbiter, tegen medespelers ook. Leoni heeft dat niet nodig. Hij pakt de rol over van de kapitein, maar hij ís de kapitein niet. Sommige dingen moet Leoni weglaten en hij zal nóg beter worden."