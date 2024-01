Riemer zet Leoni in de verdediging tegen Union, coach geeft meer uitleg over ploegopstelling en beschikbaarheden

Théo Leoni speelt morgen tegen Union SG als centrale verdediger. Als u het beeld van de 23-jarige middenvelder voor uw oog haalt, ziet u het waarschijnlijk niet. Maar Brian Riemer is zeker van zijn zaak.

Riemer wou het natuurlijk niet bevestigen, maar hij gaf wel toe dat het een grote optie is. Intussen weten we dat het zo goed als zeker is dat Leoni naast Debast zal beginnen, zoals Riemer ook al op stage trainde. "Zeno en Théo hebben meer dan tien matchen samengespeeld als centrale verdedigers bij de beloften", aldus Riemer.

N'Diaye is ook voor langere tijd out, dus op links zijn de mogelijkheden beperkt. "Zeno en Théo hebben dat met succes gedaan. Théo is één van de veelzijdigste spelers op het veld. Lapage en Augustinsson zijn ook opties. Dat ik geen andere linksback heb? Bouchouari heeft me verrast op stage. Ik kende hem eigenlijk niet. En zoals jullie weten ben ik mijn periode hier begonnen met twee rechtsvoetige backs. Ik ben er niet te bezorgd over."

Intelligente Leoni

Leoni is eigenlijk het Zwitsers zakmes van Riemer. "Ik ben er niet te bezorgd over allemaal. Théo is een intelligente speler. Het zou me verrassen dat hij tien op tien duels wint, maar hij zal zich altijd goed positioneren en hij zal goed zijn met de bal aan de voet. Dat zijn ook afwegingen die je moet maken."

En Zeno Debast is de laatste tijd ronduit indrukwekkend. "Hij wil een leider zijn en heeft sinds het uitvallen van Jan (Vertonghen) meer verantwoordelijkheid op zich genomen. Hij heeft bij wijze van spreken anderhalf jaar alles aan Jan kunnen overlaten, maar stapt nu naar voor."

Thorgan Hazard begint waarschijnlijk ook in de basis. "Hij is helemaal klaar en zal mogelijk een uur kunnen spelen", aldus Riemer. "Hij zal altijd lopen en kan nog geen 90 minuten aan. Maar we zijn blij dat we hem eindelijk weer helemaal fit hebben."