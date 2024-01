Anderlecht stiekem blij dat match naar volgende week wordt verplaatst: hier is waarom

De bekermatch van vanavond tussen Union en Anderlecht werd verplaatst naar volgende week donderdag om 20u30. En eigenlijk komt dat paars-wit helemaal niet slecht uit.

Eerst en vooral recupereert Brian Riemer tegen dan waarschijnlijk twee belangrijke pionnen. Het bekerduel kwam immers te vroeg voor Jan Vertonghen en Thomas Delaney, maar die twee zijn tegen volgende week waarschijnlijk wel hersteld van hun respectievelijke blessures.

Vertonghen sukkelde met de enkel, maar het was al aangekondigd dat hij tegen OH Leuven waarschijnlijk zijn rentree maakte. Delaney had dan weer een paar extra dagen rust nodig na zijn spierblessure en ook hij zal tegen volgende donderdag inzetbaar zijn.

Voor Riemer een groot verschil, want anders was hij met Théo Leoni als verdediger begonnen. Leoni of Vertonghen, het scheelt toch een slok op de borrel.

Daarnaast was het geen cadeau om na drie weken geen competitie meteen tegen een topploeg met een zware intensiteit te spelen. Tegen OH Leuven kunnen ze roderen voor de belangrijke bekermatch.