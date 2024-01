Maakt Anderlecht eindelijk komaf met zijn zwarte beest? "Dat zal sowieso een impact hebben"

't Is voor Anderlecht hoog tijd om komaf te maken met hun zwarte beest van de voorbije 2,5 jaar. De laatste keer dat ze konden winnen van de buren? 11 februari 2021! Ook een bekermatch toen Union nog in 1B zat. Sindsdien verloor paars-wit zeven keer op rij.

Brian Riemer heeft er nu ook al twee verloren als coach van Anderlecht. "Maar de eerste keer kregen we rood na vijf minuten en de tweede keer speelden we een ronduit slechte match. We waren die eerste match van het seizoen nog niet klaar. We hebben nog nooit het 'full strenght Anderlecht' tegen hen kunnen laten zien."

Al heeft hij veel respect voor de manier waarop Union elke match aanpakt. "De Red Bull-filosofie hé. Veel energie, veel kracht, veel druk en extreem efficiënt. Je zag dat in de match tegen Club Brugge, waar ze duidelijk de mindere waren, maar toch in de match konden blijven. Ik heb respect voor wat ze doen."

"Wij zullen de juiste beslissingen aan de bal moeten maken. We hebben ons terdege op hun systeem voorbereid en ik ben zeker dat we klaar zijn voor de match."

Beide ploegen puzzelen

Beide ploegen ontbreken heel wat sterkhouders. Riemer moet puzzelen in zijn verdediging, waar Théo Leoni de vervanger wordt van Jan Vertonghen. Delaney, Amuzu, N'Diaye en Sardella zijn er ook niet bij. Maar Alexander Blessin mist Moris, Machida, Lazare én Amoura. Als er ooit een moment was om hen te kloppen...

"We zitten wat in dezelfde positie. Zij ontbreken wel in elke linie een speler terwijl het bij ons vooral in de verdediging naar oplossingen zoeken is. Maar als je zulke belangrijke spelers verliest, heeft dat een impact."