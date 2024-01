Zeer slecht nieuws voor Anderlecht: Brian Riemer mag alsnog puzzelen

Normaal gezien speelde Anderlecht woensdag tegen Union SG in de Croky Cup. Door de sneeuwval werd deze wedstrijd echter verplaatst.

Doordat de wedstrijd verplaatst werd, leek het erop dat Brian Riemer opgelucht adem kon halen en geen nooddefensie moet inschakelen. Jan Vertonghen en Thomas Delaney kampen namelijk met blessures.

Maar nu meldt Het Laatste Nieuws dat de twee sterkhouders de wedstrijd van zondag tegen OH Leuven zeker zullen missen. Zo zal coach Riemer nog steeds moeten puzzelen achteraan. De kans bestaat dat Vertonghen wel weer mee kan doen tegen Union.

Brian Riemer zit met weinig centrale verdedigers. Hij was al van plan om Théo Leoni achteraan te zetten in het bekerduel tegen Union. Door de uitzonderlijke situatie zouden we dit nu tegen OH Leuven alsnog kunnen zien gebeuren.