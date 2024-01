Gert Verheyen ziet wat het grote probleem voor Alderweireld wordt op de Gouden Schoen

Toby Alderweireld is de grote kandidaat voor de Gouden Schoen. Of grijpt hij toch nog naast deze individuele trofee?

Toby Alderweireld is niet echt zeker van zijn stuk dat hij vanavond hoe dan ook met de Gouden Schoen naar huis gaat. Last minute sluipt er ook bij analisten soms wel wat twijfel over de winnaar binnen.

Ook Gert Verheyen heeft het moeilijk om het allemaal in te schatten zoals het is, zo laat hij weten bij Sporza.

“In de 2e stemronde kom je rapper uit bij mannen van Union, al zullen die elkaar ook punten afsnoepen. Zelf ben ik daar ook gegaan voor Puertas en Amoura, met Vertonghen als 3e. In de 1e stemronde was Alderweireld mijn nummer 1”, klinkt het.

Het is dus uitkijken naar wat die tweede ronde oplevert voor Alderweireld, al ziet Verheyen ook wel dat er wel nog een andere optie is.

“Alderweireld heeft het hele jaar fantastisch gepresteerd, maar in het 2e deel van het jaar zijn andere spelers wel nadrukkelijker in beeld geweest. Ik denk dat zijn voorsprong na de 1e stemronde wel groot zal zijn. Die wint hij met de vingers in de neus.”

En hopen dus voor de verdediger van Royal Antwerp FC dat dit voldoende is voor de Gouden Schoen.