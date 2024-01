Gesprekken met vijf-zes clubs: Vermeeren én Jaecques hebben wat te zeggen over nakende miljoenendeal

En of Arthur Vermeeren stond te blinken op het Gala van de Gouden Schoen. De jonge Rode Duivel en middenvelder van Antwerp werd verkozen tot belofte van het jaar en scoorde ook de nodige punten voor de Gouden Schoen zelf. En dus is de vraag andermaal: wat met zijn toekomst?

Zevende in de strijd om de Gouden Schoen én verkozen tot belofte van het jaar. Het boerenjaar 2023 heeft Arthur Vermeeren geen windeieren gelegd. Al lijkt het ook meteen de laatste kans in de komende pakweg tien jaar voor de jonge Rode Duivel om de Gouden Schoen te winnen.

Een transfer lijkt namelijk immanent. Is het niet deze winter, dan zeker aanstaande zomer. Bij Royal Antwerp FC hopen ze ergens om deze maand te kunnen verkopen - al dan niet met een clausule om hem tot het einde van het seizoen op huurbasis nog te kunnen gebruiken.

Gesprekken met vijf-zes clubs voor Arthur Vermeeren

Vermeeren zelf was aanvankelijk voorstander voor een zomerdeal en geen winterdeal, maar de rekeningen van Antwerp moeten natuurlijk wel aangezuiverd worden. Dus is er de vraag: wat gaan ze beslissen over de toekomst van de middenvelder? Op het Gala van de Gouden Schoen sprak Vermeeren over zijn toekomst: "Ik heb er al over nagedacht, maar ik weet het nog niet waar ik heen wil."

Sterke man Sven Jaecques gaf toe dat Antwerp met vijf-zes clubs aan het praten is over een deal, waarbij hij zo'n 30 miljoen euro moet opleveren. Onder meer Barcelona en Manchester United waren al concreet. "Ongeacht of hij vertrekt in januari of in de zomer, het zal naar een ploeg zijn waar hij volledig achter staat. En dan zal het het voor alle partijen goeie deal zijn." Sommige van de geïnteresseerde clubs zouden openstaan voor een deal mét huur voor de komende maanden.